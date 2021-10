Očkování a svoboda. Když se každý rozhoduje sám, musí nést následky

Názor

Rozjezd další vlny epidemie nového koronaviru by bylo možné zmírnit větší proočkovaností. Zároveň by se snížil počet obětí nemoci. Třeba zavedením povinného očkování nebo alespoň větším tlakem na lidi, aby se nechali očkovat. Část odpůrců vakcinace ale argumentuje tím, že by šlo o omezení osobní svobody a tu je třeba chránit.