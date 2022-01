Kalouskovo odcházení. Zákulisní praktiky z ‚lepších časů‘ jsou zpět

Anekdotou o nové politické „kultuře“ bychom mohli bajku O Kalouskovi a pojišťovně uzavřít – jenže příběh přináší závažnější ponaučení.

V prvé řadě se ukazuje, jak reálný je odchod Miroslava Kalouska z politiky. Před rokem se slavně vzdal mandátu poslance a stáhl se do ústraní, a náhle dostává pěkné místo ve „státní“ firmě, rozdělující 200 miliard korun. Není to náhodou ukázkový příklad korupce, jak nám kdysi tvrdili Ivo Ištvan a Robert Šlachta? Neměla by police odvést v poutech ministra Vlastimila Válka i Miroslava Kalouska do vazební cely? Čím se tento příběh liší od rezignací poslanců v roce 2012?

Za druhé pak vidíme, jak veliký má zakladatel TOP 09 stále vliv, v exekutivě dost možná větší než samotná šéfka partaje. Ve zdravotnictví bude dozorovat dělení stovek miliard, jeho přítel Válek je ministrem a ještě bližší přítel Ondřej Jakob je na tomto úřadu ředitelem komunikace a tiskovým mluvčím. Vliv pana Kalouska na zdravotnický resort je pak obzvláště pikantní v souvislosti s firmou Diag Human, která chce od Česka miliardové náhrady a jejíž majitel Josef Šťáva je blízký Kalouskův přítel. Málokdo pochybuje o tom, že zmíněný politik má významný vliv i na druhé „ministerstvo“ v gesci TOP 09 (věda, výzkum a inovace), které vede vědou zcela nepolíbená Helena Langšádlová. A další bývalý Kalouskův poradce Tomáš Tesař je zase náměstkem ministryně životního prostředí. Ne, starý lišák Kalousek z politiky skutečně nezmizel a své prsty na tepu mnohých penězovodů drží stále pevně.

Aby nedošlo k mýlce: nijak se nad zaměstnáváním politiků s odbornou erudicí nepohoršujeme. Je věc voličů, jak takovou praxi vyhodnotí. Jen ať nám pan Válek nevypráví, jak musel kolegu Kalouska ukecávat. I pohádky musejí být aspoň trochu věrohodné. Petr Kamberský