Odstranění Fialovy vlády není řešení. Bez nového vedení to je takřka národní sebevražda

Názor

Vpravdě se nelze divit opozici, že jde v těchto dnech vládě po krku. Kabinet Petra Fialy kritizují všichni zleva zprava, dokonce i český byznys je rozhněván na nejvyšší míru a důvěra veřejnosti je mrazivě nízká. Přesto by tady a teď byl pád vlády to nejhorší, co by mohlo Česko samo sobě provést. Shodit vprostřed krize vedení – bez okamžité instalace vedení nového – by byla takřka národní sebevražda. Všechny problémy by se jen zhoršily.