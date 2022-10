Poslední slovo Karla Olivy: -ný, -natý, -itý, -ičitý…

A tak by se dalo dlouho pokračovat. Jeden prvek výčtu by se však ze systému těch ostatních vždy vymykal. Název prvku „osmium“ totiž nepochází z české číslovky „osm“, ale z klasické řečtiny, v níž slovo „osmē“ znamenalo „olfaktorický počitek“ – lépe to vyjádřit neumím, protože čeština postrádá výraz pro neutrální čichový vjem: máme buď slovo „vůně“, jež čichový vjem hodnotí kladně, nebo slova „zápach“ či „smrad“, jež dávají najevo, že jde o vjem vnímaný nepříjemně. (Není to tak ve všech jazycích, např. anglické „smell“ je v ohledu libosti či nelibosti zcela neutrální.)