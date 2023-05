Co píšu tyto řádky, vytanul mi na mysli vtípek z totalitní doby, kdy vláda oznamovala, že se zdraží a) alkohol, b) brambory, c) cibule, a tak to šlo až po f), kdy se zdražilo fšechno. Ke stejnému bodu f) teď došla vláda Petra Fialy, vláda pětikoalice opřené ve volbách o slib, že nezvýší daně. Hněvivý pokřik je tedy právě tak oprávněný jako očekávaný.