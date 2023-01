Názor

Jakpak by asi dopadly prezidentské volby 2023 uskutečněné na parlamentní půdě? Předpokládám, že by do nich nastoupil jako kandidát přinejmenším Spolu Miloš Vystrčil, Piráti by v zájmu propagace nominovali někoho ze svého středu, v témž zájmu by to musela být žena a pak by nastoupil systém volby panna versus orel, Klára Kocmanová, nebo Olga Richterová.