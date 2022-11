Ujel mi vlak, konstatoval kolega Tomáš Baldýnský v Posledním slovu z 25. října. Ta vize ho zaujala natolik, že i do titulku článku ji dal. Má pravdu.

Háček je v tom, že nejsem ani na peroně a do vlaku se mi nechtělo tenkrát ani dnes. Vstupenkou byl a zase je ten správný, momentálně platný názor. Ve mně bohužel převládají pochybnosti a tak to se mnou bylo vždycky. Kdybych měl na klávesnici počítadlo znaků, otazníky by převážily nad vykřičníky.