Opatrné ty, ty, ty. Plané hrozby a podpora kvality ceny jídla nesníží

Ministr i premiér tam prohlašovali, že to, že diskutují se zemědělci, potravináři a zástupci velkých obchodních řetězců, povede ke zlevnění potravin. Proč by ale měly firmy zlevňovat, když se jejich ceny nelíbí vládě? Firmám a podnikatelům se přece líbí, že jim vzrostly marže a mnohdy zisky o desítky procent. To, že jsou u nás ty potraviny dražší než v sousedních zemích, pro ně také není problém. Moc dobře vědí, že ne každý obyvatel Česka může pravidelně jezdit nakupovat do Polska či Německa, takže zákazníky mít budou.