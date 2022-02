Vláda pandemický zákon potřebuje, o tom moc pochyb není. S do konce měsíce platnou verzí, kterou dnešní vládní strany v soudružské spolupráci s SPD a KSČM minulé vládě nadiktovaly, se epidemie zvládat nedá. Většina ministerských vyhlášek u soudu neprojde. Nic snadnějšího než to změnit, a připravit se tak alespoň trochu na podzim, kdy by se virus mohl vrátit, se nenabízí. Pro vládu s většinou v obou komorách by to měla být hračka.