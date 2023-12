Optimismus nelze danit. Vždycky se lze z něčeho těšit, třeba z počtu výstupů na Radobýl

Než se jeden pod tíhou takové perspektivy vrhne do náruče alkoholu či jiných drog, aby zapomněl alespoň na chvilku, měl by se zastavit a třikrát se nadechnout. I maličký odstup od vlastních těžkostí pomáhá.

Bezpečně mě v podobných situacích vzpruží vzpomínka na předky. Jejich hmotná situace se s naší nedala srovnat, jejich životní jistoty a perspektivy by byly pro leckoho z nás nepředstavitelné i nesnesitelné zároveň. A přesto se naši rodiče a prarodiče milovali, radovali, vychovali děti a mimochodem vybudovali tenhle vyspělý stát.

Velké dějiny a velká politika nás můžou drtit jakkoli, ale neměli by nám sebrat radost a víru v lepší příští. Vždycky je na co se těšit, co si plánovat, i kdyby to měl být osobní rekord v počtu výstupů na Radobýl.

Když si udržíme pozitivní náhled na svět, bude nám mnohem lépe, aneb jak říkala má babička: Kdo se bojí, sere v síni.