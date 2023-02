Centrální bankéři v Unii i v Americe si zřejmě na rozdíl od těch našich myslí, že bez jejich zásahu, tedy zvýšení úrokových sazeb, by neklesla inflace. Na první pohled to vypadá podivně. Jejich inflace je totiž výrazně nižší než u nás. Zatímco v Česku je poslední zveřejněná meziroční inflace za prosinec loňského roku 15,8 procenta a za leden bude patrně ještě vyšší, v Evropské unii je to 8,5 procenta a v USA 6,5 procenta.