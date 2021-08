Osa Moskva–Peking. Rusko a Čínu sbližuje odpor k USA, které vnímají jako nepřítele

Názor

Když něco chodí jako kachna, plave jako kachna a kváká jako kachna, tak je to většinou kachna, říká staré rčení. Platí to i o vojenských paktech. I když Rusko a Čína odmítají, že by jejich vojenské cvičení bylo předstupněm k vojenské alianci, je to jinak.