Osm miliard obyvatel. Kde se to zastaví?

To číslo není přesné, jen symbolické. Ale má i svůj osobní rozměr. Když jsem se narodil, lidí byly 3 miliardy. Když jsem šel na gymnázium, už 4 miliardy. Když jsem začal pracovat, bylo to 5 miliard. Když jsem slavil deset let „sametu“, 6 miliard. Když jsem nastupoval do LN, tak 7 miliard. A teď, před odchodem do penze, je to 8 miliard. Kde se to zastaví?

Je ale i jiný pohled. Nejvyšší přírůstek byl zjištěn roku 1963 (2,2 procenta). Od té doby klesá, teď jsme na polovině. Lidí přibývá, ale míra přírůstku se snižuje, někde i do záporných čísel, takže se celkový počet nakonec ustálí. Před sto lety tvořili ti, kteří se hlásili k „břemeni bílého muže“, 36 procent lidstva, teď asi 15 procent. To oni považují za problém přelidnění, zvláště v Africe. Až to budou považovat za problém sami Afričané, bude to znít férověji.