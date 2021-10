Otázka důvěry

Ne tak docela. Závisí to i na vývoji světové ekonomiky a budoucím utrácení či spoření vlády, ale v dohledné době hlavně na tom, zda lidé centrálním bankéřům uvěří, že inflaci potlačí. V ekonomice se často stane to, co si lidé myslí, že se stane. Podle toho jednají a tím ovlivňují výsledek. Pokud centrální bance uvěří, firmy nebudou žádat více peněz za své výrobky a zaměstnanci tolik tlačit na zvyšování platů. Inflace postupně zpomalí.

Zároveň ale zdůvodnění verdiktu České národní banky o zvýšení sazeb ukazuje na hlubší problém. Centrální bankéři nemají moc velkou důvěru v potenciál české ekonomiky. Podle guvernéra ČNB může zdravě růst jen o dvě či tři procenta ročně. Když roste rychleji, vytváří to inflaci, a je třeba hospodářství zpomalovat zvyšováním úroků. Pokud je to pravda, je třeba s tím něco dělat. Potřebujeme totiž rychlejší růst pro dohnání vyspělejších zemí i na budoucí důchody.