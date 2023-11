Od řeky k moři. O svůdné demagogii hesel žádajících svobodu

Názor

Snad každý už viděl heslo „od řeky k moři“. Či jeho anglickou, širší a rýmovanou variantu From the River to the Sea, Palestine Will Be Free. V USA ho vytasila Rashida Tlaibová, kongresmanka původem z Palestiny. U nás iniciativa Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě.