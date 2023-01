Petr Pavel je nyní civilista, nejvyšší úředník. Formálně je vrchním velitelem ozbrojených sil, jenže prakticky jím je náčelník generálního štábu Karel Řehka. Ale představa, že muž, jenž strávil 45 let života v armádě a dotáhl to na špičkový velitelský post v NATO, tu kvalifikaci zcela vytěsní, působí divně, že. Pokud ji využije třeba k osvětě, nebylo by to od věci.