Československý pavilon, jehož podoba do současnosti nedoznala žádných významnějších změn, byl dostaven a slavnostně otevřen na XV. benátském bienále v roce 1926. | foto: Reprofoto: Národní Galerie Praha

Názor

Některé státní instituce prokazují trestuhodně nízkou akceschopnost a ono jim to v klidu prochází, nikdo je za to nepenalizuje a příslušné nadřízené orgány to vlastně ani nezajímá. Přímo ukázkovou záležitostí je uzavřený česko-slovenský pavilon na Benátském bienále.