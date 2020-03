PEČINKOVÁ: Koronavirová výzva. Ztráty ze zrušených zájezdů se musejí rozdělit

V pondělí se v médiích hájil otec rodiny, která lyžovala v severní Itálii a byla po vystavení svých fotek ostře napadena ostatními uživateli sociálních sítí. Muž zdůrazňoval, že rodina na lyžařský zájezd šetřila půl roku a že cílem bylo posílit zdraví.

Apelovat na ty, kdo se do potenciálně ohrožených oblastí chystají, a žádat je o ohleduplnost je velice snadné. A možná také účinné. Jak dlouho to ale takhle půjde? Epidemie či pandemie viru tu ještě nebyla.

Nejenže nikdo neví, jak účinně zasáhnout medicínsky, ale ani jak se systémově poprat s ekonomickými následky. A to bude nutné. Stovky až tisíce Čechů zájezdy zrušily. A začínají hořce počítat ztráty, protože cestovní kanceláře vrátí peníze pouze těm, kteří si koupili zájezd do oblastí uzavřených karanténou.



Ostatním strhnou storno poplatky, které mohou spolknout i třeba tři čtvrtiny uhrazené ceny zájezdu. Logicky se brání tím, že smlouvy o pronájmu ubytovacích a dalších kapacit mají se svými zahraničními partnery uzavřeny dlouho dopředu a ty je třeba zaplatit, i když klienti z obavy před virem nepřijedou.

A proti škodám kvůli koronaviru cestovky pojištěny nejsou. Podle prvních reakcí pojišťoven lze usuzovat, že koronavirus nejspíše spadne do škatulky s nálepkou vyšší moc, kam patří nepojistitelná rizika jako třeba povodeň či revoluce. Peníze od pojišťoven ale neuvidí ani klienti cestovních kanceláří, pojištění proti zrušení zájezdu. Ani v jejich obchodních podmínkách virová epidemie není.

Co s tím? Bude to zřejmě na velkou a dlouhou debatu. Určitě výrazně složitější než po přelomové povodni 1997. Voda proměnila mnoho domů v hromadu cihel a lidé sčítali miliardové ztráty. Pojišťovny zprvu odmítaly škody uhradit. Jejich pojistky proti vodě totiž kryly jen škody způsobené vodou vytékající z vadného vodovodního potrubí. Tohoto problému si po celá léta nikdo nevšiml, natož aby jej řešil. Nebylo to ostatně ani nutné. „Zasloužily“ se o to až povodně.