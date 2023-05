Vláda zejména seškrtá výdaje na penze. Postupně se bude zvyšovat věk odchodu do důchodu, což sníží proti současnému stavu nižší náklady a zároveň zvýší příjmy, protože starší lidé, kteří by jinak šli do důchodu, budou muset pracovat. Vláda také sníží valorizaci důchodů. Ztíží a znevýhodní se i předčasný odchod do důchodu. Což jsou jen parametrické změny.