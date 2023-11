Třeba to, že Česko v OSN hlasovalo proti rezoluci, jež žádala rychlé příměří, ale nezmínila příčinu války – fakt, že Hamás spáchal hromadnou vraždu 1400 Izraelců. Jsou to spekulace. Ale protože se opírají o reálné myšlenkové či politické procesy ve světě, zkusme ten případ uchopit ve stylu „dejme tomu, že to tak je“.