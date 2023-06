Petr Pavel zatím dělá to, co avizoval v kampani i v krátkém časovém úseku mezi zvolením a inaugurací. Snaží se o transparentnost ve vztahu k médiím i veřejnosti včetně cest do regionů, na prvním místě tam, kde měl ve volbách nižší podporu. Navštívil už všechny sousední země, ocenění si jistě zaslouží jeho cesta do Kyjeva společně se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.