Morální atleti nejsou vše. Nedivme se, že prezident si vybírá lidi s podobným životopisem

Jenže tu máme příklad končícího předsedy tribunálu Rychetského, jehož předlistopadový morální kredit nikdo nezpochybňoval. Přesto odchází s pošramocenou pověstí, protože v politickém zájmu popřel svá dřívější rozhodnutí, nevyloučil se pro podjatost z rozhodování a zapletl konstituční tribunál do politiky nežádoucí měrou.

Ne, to není obhajoba jakéhokoli prohřešku z minulosti kandidátů do Ústavního soudu, to je jen povzdech nad tím, že moc korumpuje i ty nejlepší.

Zvolili jsme si prezidenta, kterého podporovala většina obou komor parlamentu, nelze se tedy divit, že takový prezident si vybírá lidi, kteří mají podobný životopis. Když jsme se ve volbách tvářili, že zaplést se s komunisty není prohřešek pro prezidenta, proč by to měla být najednou překážka pro soudce, byť vysoce postaveného?