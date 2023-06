Pavel uvedl, že úspěch svého prezidentství by rád viděl v tom, že národ získá zpět zdravé sebevědomí. Nevím o tom, že bychom ztratili sebevědomí. Co vím, je to, že by bylo dobré národní sebevědomí neokopávat oživováním hanlivých stereotypů, týkajících se našich blíže nespecifikovaných historických chyb a odpovědnosti za zločiny předků na místě, kde sami čeští občané byli oběťmi zločinů.