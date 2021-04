PETRÁČEK: Česko neztratí tvář. Nepodrobí se ruské asertivitě

Jestli na včerejšku něco překvapilo, pak to, že Rusko na tuto paritu přistoupilo. Že by konec, české diplomatické vítězství?

Zatím nepropadejme euforii. Tvář odmítá ztratit i Rusko a byl by v tom čert, aby nevymyslelo nějaký krok, který nás bude bolet. Představa, že by přijalo odpovědnost za akci ve Vrběticích, je mimo realitu.



Faktem je, že hrozilo přerušení přímých vztahů. V té situaci oslabily argumenty proti zveřejnění důkazů o účasti GRU ve Vrběticích. Je to otázka za miliardy. Stálo by nezveřejnění přímého důkazu za přerušení vztahů s Ruskem? Je-li důkaz tak jasný, jak přísahají politici, tak ano. Jinak ne. Ale to vyplyne až ze zveřejnění.

Marian Jurečka říkal na ČT24 „věřím BIS“. Jenže česká společnost se vymezuje vůči Rusku i tím, že se neopírá o víru ve stát, ale o racionalitu, kritický postoj, skepsi a střet argumentů.