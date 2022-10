PETRÁČEK: Překoná senátor Jirsa amerického senátora Leahyho?

Dosud se o tuto příčku (3 volební období, celkem 18 let) dělil právě s Horníkem. Nyní vkročil do období čtvrtého, neboť svůj mandát obhájil ziskem dvou třetin hlasů. Senátor Jirsa svým způsobem navazuje na krumlovskou tradici výjimečnosti už z éry Rožmberků či Schwarzenbergů.

Tehdy se Krumlovsko vymykalo i tím, že nebylo označováno za pouhé panství, hrabství či knížectví, jako jiné regiony, ale za dominium, pak za vévodství (1628 – 1918). Bylo to, pomineme-li krátce existující vévodství Valdštejnovo, jediné vévodství u nás a podobně by mohl vyčnívat senátor Jirsa se svým čtvrtým mandátem.

Ale oproti některým americkým senátorům má stále ještě co dohánět. Služebně nejstarším z nich je Patrick Leahy z Demokratické strany, jenž do Senátu nastoupil 3. ledna 1975. Bude to už 48 let. Aby ho Tomáš Jirsa překonal, musel by senátní křeslo obhájit ještě nejméně čtyřikrát. Aspoň má pěknou motivaci.