Je Tchaj-wan naším úběžníkem? Ostatně i Havel tam vyrazil, až když doprezidentoval

Názor

Václav Havel rád používal výraz úběžník. Je to něco, k čemu se jako lidé, společnost či stát máme vztahovat coby k ideálu. Kdyby teď někdo, kdo žil mimo Česko, cizinec či Marťan nahlédl v týdnu po zvolení Petra Pavla prezidentem do české politiky, mohl by si pomyslet, že jejím úběžníkem se stal Tchaj-wan.