První máj, míru čas. Nebyl ale mír ukraden podobně jako už kdysi předtím láska?

Názor

Lidé skuhrají, že ta či ona událost, termín nebo výročí byly ukradeny. Třeba 17. listopad 1989. Ale není ještě víc ukradený První máj? Býval to svátek lásky, čas polibku pod rozkvetlou třešní. Jenže pak to byl náhle Svátek práce, nota bene režimní. A teď jako by ho vystřídal svátek míru.