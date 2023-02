Komentář Jana Macháčka citoval z textů, které píše indický spisovatel Pankaj Mishra pro Bloomberg. Ukázal optiku třetího světa, s níž se Zápaďané v Asii, Africe či Jižní Americe setkávají.

Když přijel papež František do afrického Konga, nikoho už nepřekvapí, že zavede-li řeč na Ukrajinu, nikdy nemluví o viníkovi agrese. Místo toho se zamotává do slov: „Násilí a nenávist nesmí nalézt místo v srdcích či na rtech, jsou to pocity protihumánní a protikřesťanské.“