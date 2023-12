Jak reagovat na masovou vraždu. Co vlastně spáchala „mladá a blbá“ influencerka a co je správné?

Názor

Česko má za sebou hromadné střílení na Filozofické fakultě UK. Tedy něco, co se opakovaně stává v USA, občas i v Německu či v Rusku, ale my s tím zkušenost nemáme. Logicky nemáme zkušenost ani s reakcemi, s jejich posuzováním. Lidé tak nějak automaticky očekávají pietu. Ale co konkrétně je a co není přijatelné v praxi?