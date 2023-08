Vzkaz zelináře. Poselství Pirátů něco neblaze připomíná

I proto se můžeme věnovat atmosféře. Společenskému tlaku na signalizování ctnosti. Kdo dostává maily z ministerstva zahraničí, všiml si, že na úrovni státního znaku byly doplněny o duhovou vlaječku.

Je to výraz sympatie úřadu Pirátů, ale jde o míru. Kdy to zapůsobí jako přepínání struny. Když si vzpomeneme na Havlovu esej Moc bezmocných. I jeho zelinář signalizuje ctnost, když dá do výlohy heslo „Proletáři všech zemí, spojte se!“

Vysílá tím poselství: Já, zelinář XY, jsem zde a vím, co mám dělat; chovám se tak, jak je ode mne očekáváno. Právě to vyvolává v leckom skepsi. Ne vůči lesbám a gayům, ale vůči ideologii, která se na ně nabaluje. Prostě to cosi neblaze připomíná.