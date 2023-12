Piráti s narativem. Húsíové mají za sebou větší podporu, než se zdá

Teď jsme o dvě stě let dále a války s piráty se vedou opět. Ale není to totéž. Mezinárodní plavbu ohrožují Húsíové. Jak to, že povstalci z Jemenu, v médiích líčení jako negramotní pastevci v sandálech, jsou s to útočit na moderní nákladní lodě v Rudém moři, napadat je raketami či drony, ba se jich zmocňovat? Je to tím, že mají technologickou podporu z Íránu a ideovou, byť tichou, z části regionu. USA vyhlásily mezinárodní operaci proti nim. Ale stačí se podívat na seznam států, jež se hlásí. Z arabských tam najdete jen Bahrajn.