Podivné manželství. Covid spojil neonacisty, libertariány a spiritisty

Názor

Před pár lety (nebo dokonce před pár měsíci) by to bylo něco nemožného a tihle lidé by se nepotkali nebo si v případě setkání jeden před druhým uplivli. Dnes je ale vidíme stát vedle sebe. Z jednoho pódia mluví ke shromážděnému davu libertariáni a zastánci co nejsvobodnější demokratické společnosti, neonacisté, zastánci různých podivných esoterických názorů a lidé vyznávající tradiční křesťanské hodnoty. Spojuje je odpor proti proticovidovým omezením či očkování.