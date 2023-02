Názor

Je po všem. Firma AeroMobil jde do konkurzu, slovenský výrobce létajícího automobilu končí po dvanácti letech produkci. Někdo nad tou zprávou zaslzí, že zase jeden sen zhasl, někdo si naopak odplivne. Dvanáct let tahali z investorů peníze, a kdo ví, jak to bylo s dotacemi.