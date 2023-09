Názor

Polsko oznámilo, že už neposílá zbraně na Ukrajinu. Přitom to bylo právě Polsko, které bylo největším zastáncem válčící Ukrajiny a vyčítalo západoevropským zemím malou podporu Kyjevu. Polským prohlášením vygradoval polsko-ukrajinský spor, který začal hádkou kolem polského zákazu dovozu ukrajinského obilí do Polska. Co bude dál?