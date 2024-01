Když ani prezident nepomůže. V Polsku nastává „temná diktatura“, zlobí se exministr

Oba tábory, nová koalice premiéra Donalda Tuska a nová národně-konzervativní opozice, která byla ještě před časem u moci, si nic nedarují. Jako by postupovaly podle zásady „oko za oko, zub za zub“.

To bylo vidět v neposlední řadě u výměny vedení veřejnoprávních médií. Proběhlo s nebývalou tvrdostí a došlo i na odpojení vysílacího signálu a blokování peněz. Nová vláda argumentovala ušlechtilými cíli a snahou vrátit médiím objektivitu. Nehledě na to, že vždycky může sáhnout po argumentu, že i konzervativci svého času vyčistili, co mohli.