Názor

Koncem tohoto týdne, v neděli 15. října, proběhnou v Polsku veledůležité parlamentní volby. Jedny podobné, na Slovensku, máme za sebou, přičemž polské hlasování má s tím slovenským mnoho společného. Vypjatou atmosféru, tematiku, konflikt hodnotových liberálů a konzervativců, migraci, ruskou agresi vůči Ukrajině a – last, but not least – ekonomiku a životní úroveň.