Názor

Výraz sendvičový model či sendvičová generace zná asi každý. Jsou to lidé, kteří pečují zároveň o vlastní potomky i o vlastní rodiče. Je to trend, který sílí. Kdysi média přinášela příběhy jedinců v této situaci. Už dávno to nejsou jedinci, ale nemalý segment společnosti.