Píp na tútana. O poslaneckém zákazu sprostých slov

Na Twitteru jsem objevil i faksimile seznamu. Jeho autenticita je pochybná, nicméně zaujal a o nápadu se mluví. To je pro Kovářovou jistě dobré zjištění. Poslancuje za STAN, a pokud by měly volby dopadnout tak, jak průzkumy naznačují, v příští rundě by nejen už nemusela místopředsedat, ale vůbec poslancovat. Zatím tedy ve funkci je, a jak se zdá, na seznamu pracuje. Tradiční vychování by mi bránilo jí nahlížet přes rameno, nicméně si představuju situaci poslance, který je svým klubem pověřen seznam sestavit.