Poslední osobnost, o jejímž pozitivním významu byla přesvědčena většina světa

Takový pohřeb jsme neviděli a už neuvidíme. Neuvidíme situaci, kdy ulice praskají ve švech, japonský císařský pár jede s jinými státníky autobusem (možná poprvé v životě, Alžběta II. jím nejela nikdy), bere to s humorem a jen Joe Biden dostane výjimku pro cestu ve svém pancéřovaném autě.

Prostě unikátní atmosféra. I u nás se objevilo možné vysvětlení: Alžběta byla poslední politickou osobností, o jejímž pozitivním významu byla přesvědčena většina světa.

Na tom dost je. U Alžběty II. to byla jistě pravda, ale stejně to není pravda úplná. Jako by se občas zapomínalo, že její role byla unikátní a nepřenosná. Nestačí najít někoho, kdo se chová stejně důstojně a stoicky jako ona, a očekávat, že budeme mít hlavu státu, jako byla ona.

Alžbětina obliba čerpala do značné míry z toho, že královna se – podle pravidel britské monarchie – nikdy k ničemu politickému nevyjadřovala. Nikdo se nikdy nedozvěděl, co si myslí o tom či onom. Byl by u nás oblíbený prezident, který by se nikdy k ničemu politickému nevyjadřoval? Těžko si to představit. Je to privilegium i závazek panovníků v tradiční, byť konstituční monarchii.