Hyperpohyblivost. V zásadě dobrá věc, jen je jí příliš, takže se může obrátit v diagnózu

Hyperpohyblivost mne zarazila. To je špatně, tedy jako třeba hypertenze? No jo, je. Teprve mi došlo, že by mohlo jít o vysvětlení mých celoživotně podvrkávacích kotníků, zejména toho pravého, který mne už párkrát poslal k zemi. A pak mě napadlo, jestli to nebude podobné s mými dalšími vlastnostmi považovanými původně za kladné. Třeba s předvídavostí.

Předvídavost je užitečná. Dostaví se hlad, máte nakoupeno, přijde faktura za plyn, máte našetřeno, hned tak vás něco nepřekvapí. Dovedete si totiž docela dobře představit, co všechno se může stát. Jenže tady už může být problém.