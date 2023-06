Dvě duhy a tak. Díky LGBTQ+ je dnes kolem nás barev mnohem víc

Za totáče jsem do duh byla zamilovaná. Nedalo se jich tenkrát nalézt mnoho, a tak jsme se s kamarádem Karlem stali lovci duh. Jakmile spadlo pár kapek a zasvítilo slunce, už jsme po nich pátrali na obloze. Pokaždé když jsme nějakou ulovili, na dlouho nám to zlepšilo náladu. Duha se vytváří i na olejové blance na vodní hladině, a tak jsme je vídali i v kalužích u benzinek nebo na parkovištích, všude tam, kde byl rozlitý benzin, nafta nebo motorový olej. Jako ekologicky myslící tvory nás znečištění bolelo, ale o to dekadentnější kouzlo v sobě takové duhy měly.