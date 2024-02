Když říkám plete, tak to je eufemismus. Cermat rok co rok nastavuje uživatelům školského systému nohu, aby, pokud možno, spadli na hubu. Nevím už, kdy jsem o něm psal poprvé, ale když se ohlížím jen v rámci Posledního slova, je to každoroční a výživné jarní téma.