O něčem jiném. Třeba začneme už konečně mluvit o důležitých věcech bez hysterie

Heleně Třeštíkové bylo čtrnáct, viděla ho hned, a jak jednou řekla, paní Chytilová v ten den úplně změnila její život. Ten film přitom byl o každodennosti a smyslu života, zkrátka o něčem jiném, než čím žila posledních pár týdnů česká společnost. Kdo sledoval média, ať tradiční, nebo sociální, musel nutně nabýt dojmu, že všichni ze všeho nejvíc žijeme soubojem o to, kterému z výše zmíněných mužů se úplně změní život dnes před soumrakem. To už bude nezvratně rozhodnuto, kdo z nich se stane příštím českým prezidentem, a nic na tom nemění, že na jeho inauguraci si budeme muset ještě pár týdnů počkat, tak trochu s obavami, co dosluhující prezident a jeho obsluhující partička ještě dokážou vyvést.