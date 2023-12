Když Země nevzkvétá. Havlovu větu si můžeme nyní zopakovat s jednou gramatickou změnou

Byl to nesmysl, nepřipomínal ho nikdy v ničem. Dosáhl však, jako vícekrát, něčeho, oč neusiloval. Umožnil soupeření o to, kdo se uvolněného Nového roku zmocní. První do oka příležitosti skočil předseda Senátu Jaroslav Kubera v roce 2019 a stihl to i zopakovat. Od té doby to považoval za zděděnou privilej jeho nástupce Miloš Vystrčil (2021–2023), osmělili se i premiér Andrej Babiš a předseda sněmovny Radek Vondráček. Rok 2021 tak byl, pokud jde o novoroční projevy, nejplodnější: Hned tři mluvící hlavy! Hned tři hlavy! Dvakrát promlouval 1. ledna do kamery premiér Petr Fiala (2022, 2023).