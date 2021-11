Poslední slovo Jaroslava Veise: Kdyby aneb Co visí ve vzduchu

Nebyl to nápad moc originální, visel tak říkajíc ve vzduchu. Třeba časopis Reflex zrovna tento týden položil profesoru politologie Stanislavu Balíkovi otázku, co by dělal, kdyby byl prezidentem republiky a byl přesvědčen, že navržený ministr nemá předpoklady pro budoucí funkci. Politolog odpověděl, že kdyby mu šlo o dobré řešení pro společnost, jednal by diskrétně. Kdyby mu šlo jen o vlastní ego, halasně by dával najevo odpor.