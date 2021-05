Poslední slovo Jaroslava Veise: Naděje rychlých konců

29. května 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

V roce 1998 natočila režisérka Andrea Sedláčková dokument Rychlé starty o pětici mladých mužů, kteří se zrovna nachomýtli k politice. Byl vlastně o nadějích nové doby, které symbolizovali. Vzpomínám, že jedním z nich byl student právnické fakulty Jan Kysela. Právě on ty naděje dokázal naplnit a dnes je jedním z našich nejrespektovanějších ústavních právníků. Docela by mě zajímalo, co dělají čtyři zbývající.

Předposlední květnový týden nám pro změnu přinesl cosi absolutně opačného: zpravodajskou reality show z tuzemské politiky, která by se dala nazvat Rychlé konce. Byla o beznaději, do které se v posledních letech naše společnost začíná propadat. Poslední slovo Jaroslava Veise: Cermatův trychtýř Banánová republika, říkají někteří občas posměvačně. Neurážejme ale banánové republiky: ty byly obětí vnějšího tlaku United Fruit Company. Tuhle domácí dosti páchnoucí břečku jsme si vyrobili sami, a i když se zdejší prokremelští trollové a zejména ruská trojka Zeman, Klaus, Filip snaží, co může, aby nás naložila do moskevské bryčky, zas tolik přece jen nezmůžou.