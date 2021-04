Poslední slovo Jaroslava Veise: Od utopie k dystopii

Když jsem byl mlád, psával jsem science fiction. Dokonce s jistým úspěchem, takže jsem občas vtipkoval, že moji teenageři mi rozumějí. Ve škole jim ovšem učitelé říkali, že tento tehdy okrajový žánr se jmenuje vědeckofantastická literatura, a ti před penzí ji dokonce označovali za literaturu utopickou, neb nám líčí budoucnost, samozřejmě optimistickou.

Byl to nesmysl, počínaje tím, že utopie je vlastně místo, které neexistuje, a konče tím, že moc důvodů domnívat se, že bude příznivá, nebylo.

I proto byla valná část příběhů, co jsem psával, chmurných, ba katastrofických. Byly to dystopie, líčící budoucnost, která se zvrtla. To slovo tenkrát u nás nikdo neznal, musel jsem ho vždycky vysvětlovat, čímž jsem si získával pověst vzdělance. Ještě Akademický slovník cizích slov z roku 1995 informuje, že dystopie je nesprávné uložení tělního orgánu; například zub, který vám vyroste jinde, než má.