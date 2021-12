Jak to, že prezident nenechal hodit piráta Jana Lipavského pod kola vládního autobusu, jak ještě dva dny předtím sliboval? Co mu Fiala musel slíbit, aby to neudělal? Že se Ovčáček stane velvyslancem u svatého stolce? Nejedlý doživotním zmocněncem pro dostavbu Dukovan? Mynář dostane bianko abolici na všechno, co až do smrti vyvede? Nebo šéf lánského polesí Balák bude smět bokem prodat všechno kamení, které se kdy v lánské oboře vytěží?