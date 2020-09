Poslední slovo Jaroslava Veise: V zemi, kde zítra bude hezký den

19. září 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Předevčírem vyšla v Londýně autobiografie sira Toma Moora, známějšího jako „kapitán Tom“. Životopis se jmenuje Zítra bude hezký den (Tomorrow Will Be a Good Day). Je mu 100 let a 4 měsíce a do 6. dubna letošního roku to byl docela obyčejný britský penzista Mr. Tom Moore: za války bojoval v Barmě a dotáhl to na kapitána, měl rád motorky a závodil na nich, na stará kolena si dopřál výlet do Himálaje, takový normální život.

Jenže toho dne se rozhodl, že i přes čerstvou operaci kyčle obejde během 10 dnů s pomocí chodítka stokrát zahrádku a bude rád, když tím inspiruje lidi, aby přispěli na britský zdravotní systém, hodně namáhaný koronavirovou pandemií. Doufal, že se sejde alespoň 1000 liber. Ty se sešly už za čtyři dny. Pan Moore chodil dál a v den jeho stých narozenin 30. dubna dalo jeden a půl milionů dárců dohromady skoro 39 milionů liber. To je miliarda a 100 milionů v českých na stole.