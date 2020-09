Poslední slovo Jaroslava Veise: Politická fikce

12. září 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Mám s počátkem babího léta čím dál víc pocit, že stav mysli našich volených politických reprezentantů je velmi rozjitřený a platí to jak v kanceláři obecního úřadu v Řeporyjích, tak v zámeckých salonech v Lánech. V médiích, od těch konspiračních po mainstreamová, to vyhlíží, jako by důvodem bylo to, co se přihodilo v Číně, respektive na Tchaj-wanu.

Ten, ač oficiálně vyznáváme politiku jediné Číny, fakticky respektujeme jako samostatný, svobodný a demokratický stát, s nímž máme přes neexistenci diplomatických vztahů (ty máme s Čínskou lidovou republikou) čilé hospodářské a kulturní vztahy. Moc logiky v tom není, takže bych řekl, že by bylo namístě zavést v češtině nový pojem „politická fikce“, podobně jako už existuje pojem právní fikce, dle Wikipedie „uměle vytvořená konstrukce skutečnosti, spojená s právními následky, která reálně neexistuje“.